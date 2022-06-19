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У Києві відновлять рух автотранспорту мостами Метро та Патона: названо дату

18:43 19 червня 2022
Міст Патона у Києві

У Києві, де нещодавно скоротили інтервал руху метро, столична влада обіцяє відкрити для руху мости Метро та Патона.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, рух цими шляхопроводами відновлять з понеділка, 20 червня.

«Для автосполучення між лівим і правим берегами столиці працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона» , — зазначив він і додав, що про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково.

Він закликав водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, швидкісного режиму, а також поступатися дорогою каретам «швидкої», автомобілям поліції, рятувальників та машинам з гуманітарним вантажем.

Нагадаємо, що рух для автомобілістів Південним мостом у Києві відкрили на початку квітня. Деякий час він був відкритий лише для спеціального та громадського транспорту.

Фото мосту Патона з Вікіпедії

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