Спека у Києві буде майже пекельною, але дощі вже на підході: що обіцяють синоптики

Від спеки знемагатимуть не лише мешканці низки європейських країн, а й українці — у понеділок, 20 червня, очікується найспекотніший день з найближчої перспективи.

«Протягом дня 20 червня температура повітря становитиме +29+34 градуси», — прогнозує синопткиня Наталія Діденко та додає, що повсюдно буде ясно, сухо та сонячно. Вітер очікується південно-західний, помірний, часом поривчастий.



У Києві також буде спекотно — до +33 градусів, сонячно і без опадів. Проте така погода триватиме не довго.



«У вівторок-середу пройдуть дощі, які знизять температуру, освіжать повітря, спочатку до +25, а потім й до +18+20 градусів», — повідомила Наталія Діденко.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що 20−24 червня очікується поле підвищеного тиску, яке зумовить переважно суху та спекотну погоду. У цей період ночами стовпчики термометрів показуватимуть плюс 17−22, а вдень очікується 28−34 вище за нуль.

Фото Pixabay

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