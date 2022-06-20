Торгова війна почалася: Казахстан заблокував транзит тисяч вагонів із російським вугіллям

У неділю, 19 червня, влада Казахстану заблокувала на території республіки 1700 вагонів з російським вугіллям. Про це повідомляють одразу кілька інтернет-видань та Telegram-каналів. Сайт news.ru вважає, що таким чином Казахстан дотримується санкцій, які були введені США та Євросоюзом щодо росії.

Про це президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявляв ще 15 червня. За його словами, республіка має намір дотримуватися накладених на росію обмежень, оскільки в іншому випадку вже до Казахстану Захід може застосувати вторинні санкції.

Однак привертає увагу той факт, що раніше 19 червня росія обмежила відвантаження казахстанкою нафти в порту Новоросійська. Москва пояснила таке рішення тим, що в акваторії порту знайшли міни часів Другої світової війни. З метою безпеки акваторію було тимчасово закрито.

Щоправда, так вийшло, що закрили ту ділянку порту в Новоросійську, яка примикає до виносних причальних пристроїв Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Ця компанія щорічно перекачує цією трубою до 67 мільйонів тонн нафти, зокрема з Казахстану.

«Міни» знайшли невдовзі після поїздки Токаєва до Санкт-Петербурга, де президент Казахстану в присутності володимира путіна відмовився визнавати «ДНР» та «ЛНР» незалежними державами та назвав їх квазідержавними територіями.

Схоже, між Москвою та Нур-Султаном розгорається неабияка торговельна війна. Кремль намагається перешкоджати постачанню казахстанської нафти. А Казахстан у відповідь блокує транзит російського вугілля.

До речі, Білорусь ще у квітні також обмежила транзит російського коксівного вугілля через свою територію. Згідно з офіційними документами, на кількох станціях Північно-Кавказької залізниці зібралося приблизно 1372 вагони з російським вугіллям.

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