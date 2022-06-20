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Лобода відреагувала на отримання мільярда доларів за свою позицію

14:17 20 червня 2022
Світлана Лобода

Співачка Світлана Лобода, яка вперше з початку війни повернулася до України та відвідала зруйнований Ірпінь, відреагувала на звинувачення російських пропагандистів. У їхніх пабликах з'явилася інформація, що Лобода виступила з різкою критикою нападу на Україну, бо їй заплатили аж мільярд доларів. Нібито такий самий гонорар отримав і Макс Барських.

Світлана лаконічно відповіла на це в Інстаграм. «Хай буде вам відомо. Батьківщина та сім'я не продаються», — написала вона.

Нагадаємо, Світлана Лобода останніми роками активно працювала в росії. Останнім часом вона живе в Європі. Наразі співачка перебуває в Києві. В Ірпені вона відвідала кілька зруйнованих об'єктів та обіцяла взяти участь у відновленні міста.

На сотий день війни Світлана Лобода випустила пісню-молитву за мир.

Раніше відомий актор, модель і танцюрист Назар Грабар, який знявся у кліпі Світлани Лободи «Твои глаза», показав жахливі кадри того, що залишилося від його будинку в Бучі.

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