Чотири ракети по ДВРЗ: стала відома мета ранкового ракетного удару рашистів по Києву

Цілями ранкового ракетного удару рашистів по Києву стала залізнична інфраструктура — Дарницький вагоноремонтний завод, що знаходиться на лівому березі столиці.

За словами керівника «Укрзалізниці» Олександра Камишина, по заводу завдали удару чотирьма ракетами. Був поранений один залізничник, якому оперативно надали допомогу.

«Ми не робили ніяких публічних заяв про обстріли, тому що в цьому випадку рух пасажирських поїздів не затримувався. Та не промовчало російське міноборони. Вони вчергове збрехали що ціль удару — «танки Т-72 та інша бронетехніка, що постачається східноєвропейськими країнами і що розміщена у корпусах вагоноремонтного заводу», — повідомив Камишин та додав, що на території ДВРЗ немає військової техніки.

За його словами, завод ремонтував піввагони та зерновози, які використовують для вивозу експортної продукції.

Керівник УЗ запросив на завод журналістів та додав: «Ми підтвердимо, що росія вчергове збрехала. І що їхня справжня ціль — економіка України та мирне населення. Вони хотять перекрити нам можливість експортувати українську продукцію на захід».

Раніше повідомлялося, що літаки стратегічної авіації росії завдали удару крилатою ракетою по Одещині. Ракета типу Х-59 потрапила у сільське підприємство.

Фото командування Повітряними силами ЗСУ

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