У понеділок, 13 червня, у Віндзорському замку відбулася щорічна церемонія Ордену Підв'язки. Це найвищий лицарський орден Великобританії та один із найстаріших у світі. Він був заснований у 1348 році. Згідно зі статутом, одночасно не може бути більше 24 лицарів ордена Підв'язки, за винятком британського монарха, принца Уельського, інших членів британської королівської сім'ї та іноземних монархів. Монарх особисто відбирає та нагороджує нових лицарів. Згода парламенту та уряду не потрібна.

Цьогорічна церемонія відбулася незабаром після святкування Платинового ювілею Єлизавети II. Судячи з кількості бажаючих подивитися на те, як учасники та гості збираються у Віндзорі, публіці зовсім не набридла британська королівська родина та те, що відбувається між її членами.

Нестачі у охочих подивитися на церемонію у Віндзорі не було

Королева була присутня на церемонії. Єлизавета була в сріблястому платті із синьою стрічкою через плече, на якій красувався хрест Георга — найвища нагорода ордена Підв'язки. Її Величність спиралася на тростину. Поруч із нею під час церемонії перебували постійно принц Чарльз та його дружина Камілла. Вони були у лицарських мантіях.

У такій же мантії прибув до Віндзора і принц Вільям. Його супроводжувала дружина.

Принц Чарльз та Камілла

Кейт Міддлтон сідає в карету, де на неї чекає дружина Чарльза

40-річна Кейт Міддлтон одягла елегантну блакитну сукню та капелюшок від Juliette Botterill за 685 доларів. Цього разу герцог та герцогиня Кембриджські були без своїх чарівних дітей. Схоже, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї трохи втомилися від усіх цих «дорослих» свят та заходів.

Лицарські дружини: дружина принца Едварда Софі та герцогиня Кембриджська

Також були присутні на церемонії молодший син королеви принц Едвард та його дружина Софі та принцеса Анна, дочка Єлизавети II.

А ось принцу Ендрю довелося вкотре задовольнятися роллю глядача. Повідомляється, що він наполягав на своїй участі у церемонії, переконував королеву, що має повне право бути поруч із нею цього дня. І Єлизавета вже була готова поступитись, але втрутився принц Вільям. Герцог Кембриджський висунув ультиматум — або я, або він! Іншими словами, Вільям погрожував, що не з'явиться на церемонії, якщо там буде його дядько Ендрю. Відсутність середнього сина у Віндзорі підтверджує чутки про те, що королева відправила його до Шотландії. Британські ЗМІ називають від'їзд принца засланням.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що примирення принца Вільяма та принца Гаррі не відбулося, хоча багато шанувальників британської королівської родини покладали великі надії на святкування Платинового ювілею.

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