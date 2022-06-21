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Кейт Міддлтон на королівських перегонах в Аскоті повторила образ принцеси Діани

0:35 21 червня 2022
Кейт Міддлтон на перегонах в Аскоті

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон привела в захват своїх шанувальників, з'явившись на королівських перегонах в Аскоті в сукні, яка була неймовірно схожа на ту, що у 1988 році наділа принцеса Діана. Мати Вільяма обрала його теж для відвідування перегонів в Аскоті!

Подібність образів напрочуд доповнювали елегантні капелюшки. До того ж герцогиня Кембриджська обрала сережки з діамантами та перлинами, які колись належали Діані, а потім були подаровані Вільямом Кейт.

Британські газети зазначають, що герцогині дуже йдуть такі повітряні вбрання. Сукня в горошок від Alessandra Rich, яка викликала стільки похвал, коштує 2400 доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, в якому вбранні з'явилися на святкуванні Платинового ювілею Єлизавети II Кейт Міддлтон та Меган Маркл.

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