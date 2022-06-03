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Меган Маркл і Кейт Міддлтон змагалися в елегантності під час служби у соборі на честь Єлизавети II

13:56 3 червня 2022
Меган Маркл та принц Гаррі

У п'ятницю, 3 червня, у Соборі Святого Павла в Лондоні відбулася подячна служба на честь Єлизавети II та 70 років її правління. Як уже повідомляли «ФАКТИ», королева на ній не була присутня. Пресслужба Букінгемського палацу повідомила напередодні, що Її Величність відчула певний дискомфорт у перший день урочистостей з нагоди її Платинового ювілею.

Подячна служба розпочалася об 11:30 за місцевим часом (13:30 за київським часом).

Як і очікувалося, на ній були присутні принц Гаррі та Меган Маркл. Герцогиня Сассекська була у світлому кремовому пальті та капелюшку в тон, на ногах — класичні туфлі-човники на високому підборі.

Сассексам відвели місце у другому ряду поряд з кузинами Гаррі принцесами Євгенією та Беатріс, яких супроводжували їхні чоловіки.

Там сиділа також леді Сара Чатто, донька покійної принцеси Маргарет, молодшої сестри Єлизавети II. Принц Чарльз та його дружина Камілла, принц Вільям та Кейт Міддлтон, а також принцеса Ганна сиділа у першому ряду з іншого боку зали через прохід.

Герцогиня Кембриджська обрала для заходу ефектну жовту сукню-пальто та капелюшок у тон.

На службі також були присутні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон із дружиною, члени кабінету міністрів, представники опозиції.

Борис Джонсон із дружиною

Було запрошено і колишніх прем'єр-міністрів — Тоні Блера, Гордона Брауна, Девіда Камерона.

Колишні перм'єр-міністри Британії - (зліва направо) Тоні Блер, Гордон Браун, Девід Камерон

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