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Світ

Дозволять працювати українським вчителям: у Польщі розповіли, скільки учнів-біженців планують прийняти школи у вересні

13:00 21 червня 2022
діти в школі

Заступник міністра освіти й науки Польщі Томаш Ржимковський заявив, що система освіти готується прийняти до 400 тисяч учнів з України у вересні. Він додав, що це вдвічі більше, ніж зараз навчають у польських школах, але міністерство не може спрогнозувати розвиток ситуації в Україні та скільки біженців прибуде до Польщі. Про це повідомляє місцеве видання gazetawroclawska.pl.

«Заступник міністра Ржимковський повідомив, що зараз у польських школах навчається близько 180 тисяч українських дітей. Лише за останній місяць кількість зменшилася на 10 тис. Проблема нестачі місць у класах природно зникає, адже біженці залишають найбільші міста, а школи в повітах охоче відкриваються для своїх дітей».

Також, за словами урядовця, плануються зміни до закону, які дозволять працювати українським вчителям, оскільки наразі двомовного персоналу немає.

Раніше міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в інтерв’ю «Суспільному» повідомив, що станом на 19 червня 651 тисяча дітей шкільного віку перебувають поза межами України. Крім того, понад 1800 українських закладів освіти пошкоджено, з них 209 — зруйновано.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Польщі вводяться нові виплати для українців.

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