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Частина українців у Польщі отримають додатково по 1500 злотих допомоги: хто може на неї розраховувати

18:37 18 червня 2022
Польскі злоті

Незважаючи на припинення виплат з 1 липня допомоги для українських біженців у розмірі 40 злотих на день на харчування та проживання, у наших співгромадян у Польщі з'являються інші додаткові джерела фінансування.

Так, українці, які перебувають у Польщі, можуть отримати грошову допомогу від громадських організацій у розмірі 1500 злотих — на кожного дорослого та 750 злотих на кожну дитину.

Але тільки за наявності у когось із членів сім'ї карти поляка, пише польське видання InPoland .

За його інформацією, проект «Допомога полякам з України» ініціювали фонд Wolnosc i Demokracja, організація Pomoc Polakom na Wschodzie та товариства Wspolnota Polska.

Гроші можуть одержати:

  • українці, які мають карту поляка;
  • українці, які раніше мали карту поляка, а тепер отримали вид на постійне проживання у Польщі чи польське громадянство;
  • громадяни Польщі, які проживають в Україні;
  • близькі родичі всіх перерахованих вище категорій (чоловік, дружина, діти, батьки, дідусь, бабуся).

Ще однією обов'язковою умовою для отримання допомоги є прибуття до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Скільки грошей можна одержати?

1500 злотих на дорослих та 750 на дітей.

Яку допомогу можна отримати від цих організацій?

Можна розраховувати на транспортну підтримку, безкоштовні курси польської мови, психологічну та медичну підтримку, юридичний супровід, послуги перекладача, сприяння професійному розвитку.

Отримати допомогу можна, звернувшись на «гарячу лінію» за номерами телефонів: +48 506 782 789, +48 519 023 817, +48 518 254 853 або написавши на електронну адресу: [email protected] Також можна звернутися до одного з регіональних представництв організацій-донорів — видання наводить їх телефони.

Нагадаємо, раніше стало відомо про безкоштовні 10 тисяч карток на покупки для українців у Польщі, які почнуть видавати з 1 липня 2022 року, а також про нові виплати від польського Червоного Хреста .

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