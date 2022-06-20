700 злотих на одного члена сім'ї та по 600 на решту: у Польщі вводяться нові виплати для українців — як їх отримати

Крім влади Польщі, підтримати українців у цій країні вирішили підтримати й благодійні організації, зокрема й із сусідньої Німеччини.

Так, німецька благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe (DKH), яка підтримує постраждалих та надає гуманітарну допомогу, зможе виплачувати біженцям по 700 злотих (близько 4593 гривень) та 600 злотих — на кожного іншого члена сім'ї.

Про це повідомляє Visit Ukraine з посиланням на сайт організації.

DKH запровадила програму фінансової допомоги, щоб виявити солідарність із українцями, які змушені були через війну виїхали до Польщі.

Передбачено, що українці отримають виплату у розмірі 700 злотих на 1 особу та 600 злотих на кожного іншого члена сім'ї щомісяця. Виплати проводитимуть не менше трьох місяців.

Оскільки бажаючих отримати підтримку дуже багато, DKH ставить пріоритет тих, хто найбільше потребує.

Хто може три місяці отримувати 700 злотих?

Для цього потрібно відповідати декільком критеріям:

ви та ваша сім'я перетнули кордон з Польщею після 24 лютого 2022 року;

ви та ваша сім'я не отримуєте грошової допомоги від неурядових організацій (наприклад, від УВКБ ООН). Якщо ви отримуєте виплати від державних структур Польщі, ви все ще можете претендувати на допомогу Diakonie Katastrophenhilfe;

ви та інші члени вашої родини не працюють у Польщі та не мають джерел доходу.

Якщо ви підходите під зазначені умови, зверніть увагу на такі вимоги. Ви маєте право на допомогу, якщо ви відповідаєте принаймні одному з критеріїв:

ви батько чи мати, і перебуваєте у Польщі сам чи сама;

вам більше 65 років і ви перебуваєте у Польщі без інших родичів;

ви вагітна;

ви міститье або дбаєте про двох або більше дітей;

член вашої сім'ї має особливі потреби або хронічні або важкі захворювання.

Які документи потрібні для подання заявки

Під час особистого візиту до реєстраційного центру слід переконатися, що у вас є паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Також — документ, у якому зазначено дату перетину кордону з Польщею. Зверніть увагу, що кожен член вашої сім'ї повинен особисто з'явитися у центрі та мати відповідні документи.

Зареєструватися на отримання виплати можна за посиланням, а слідкувати за оновленням вільних дат для відвідування центру — на сторінці. При цьому реєстрація у програмі ще означає автоматичне отримання допомоги.

Нагадаємо, раніше українцям роз'яснили, хто має право на отримання польської пенсії.

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