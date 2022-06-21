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Події

Повідомляв рашистам, куди треба бити в Києві ракетами: приватного нотаріуса судили за співпрацю з ФСБ

13:40 21 червня 2022
росіяни бомблять Київ

Шевченківський районний суд Києва засудив за державну зраду приватного нотаріуса Олександра З., уродженця Горлівки Донецької області. Про це стало відомо з опублікованого вироку.

«З 24 лютого до 6 березня для уникнення мобілізації та призову на військову службу він через Telegram звернувся за допомогою у вирішенні даного питання до громадянина росії, співробітника Федеральної служби безпеки. Останній за надання допомоги поставив українцю завдання щодо збору та передання інформації про розміщення блокпостів Збройних Сил України, місця розташування об`єктів критичної інфраструктури та важливих об'єктів життєдіяльності на території м. Києва. Приватний нотаріус погодився. Чоловік «здійснив обхід вулицею Велика Житомирська у м. Києві та встановив розміщення блокпостів на перехресті вулиці Велика Житомирська та Володимирська, а також біля Львівської площі. Потім за допомогою сервісу Google Maps на мапі позначив місце розташування вказаних блокпостів. Потім зі свого телефону передав у Telegram цю інформацію співробітнику ФСБ. При цьому чітко розуміючи, що надана ним інформація може бути використана збройними силами росії для нанесення ракетних або бомбових ударів, а також знищенні шляхом підриву».

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З матеріалів кримінального провадження відомо, що між прокурором Офісу генерального прокурора та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості. Зрештою нотаріус отримав 8 років тюрми. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили суд залишив без змін.

Нагадаємо, що Служба безпеки України продовжує нейтралізовувати агентурні мережі, які працювали на країну-агресора. Так, в Україні було затримано кількох агентів путіна, які руйнували дороги, підпалювали ліси та проводили постановочні мітинги.

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