Окупанти влаштували справжній терор: людей викрадають з дому та вбивають

На тимчасово окупованій території кількох областей України російські військові влаштували терор. Вони без розбору хапають будь-кого, хто опиниться під підозрою. Проукраїнські публікації у соціальних мережах, а також військове минуле вважають обтяжливими обставинами.

Дуже непроста ситуація зараз у Мелітополі Запорізької області. Жителі міста, яке перебуває під контролем росіян, просто намагаються вижити та сподіваються на швидку допомогу ЗСУ. Проте залишатися у Мелітополі дуже небезпечно.

Так, у ніч на 18 червня окупанти прийшли додому до місцевого мешканця Іллі Єніна. 23-річний Ілля перебував вдома з дружиною, двома дітьми та бабусею. 15 озброєних військових провели обшук, але забрали лише телефон і вивезли Єніна.

Як розповів OBOZREVATEL його брат Данило Єнін, Ілля залишався в окупованому місті через бабусю, щоб доглядати її. «Він допомагав людям на місці, як міг. Його забрали за фактом через мене, так і сказали: «Братові привіт, ми знаємо, чим він займається», — поділився Данило.

За два дні до викрадення Ілля Єнін викладав на своїй сторінці у Facebook відео роздачі продуктових наборів на окупованій території.

За словами місцевих жителів, хвиля арештів прокотилася містом після кількох вибухів, які вважають розбірками окупантів. Проте останні переконані, що це робота українських ДРГ.

На думку співрозмовника OBOZREVATEL у Службі безпеки України, багатьох арештів можна було б уникнути, якби патріоти одразу виїхали з окупованої території. «Одна справа, коли про твої погляди ніхто не знає, зовсім інша, якщо ти продовжуєш відкрито носити українську символіку, та й тебе добре знають у місті. Це прямий виклик окупаційній „владі“, і розраховувати, що тебе ніхто не чіпатиме, — дуже наївно», — каже офіцер.

Також, за його словами, критично небезпечно залишатися в окупації тим, хто раніше служив у зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі/Операції Об'єднаних сил — та взагалі служив в армії, нехай і на досить «не військових» посадах. І тим більше — відкрито світитися у соціальних мережах.

Один із таких сумних прикладів — викрадення у Новій Каховці журналіста Сергія Цигіпи. Чоловік раніше служив у Силах спеціальних операцій (ССО ЗСУ). На початок повномасштабного вторгнення росії йому було вже більше 60 років, тому повернутися на службу не зміг через вікові обмеження. Однак Сергій одразу ж підключився до інформаційної боротьби, а також став волонтером — допомагав місцевим жителям з ліками та продуктами. Одного дня, коли Цигіпа вирушив із собакою до підопічних, його затримали.

До цього колишній військовий уже знав, що його розшукують, якийсь час навіть ховався, але їхати не хотів і досить відкрито висвітлював події на окупованій території.

Дружині лише згодом вдалося з'ясувати, де перебуває кохана людина, а потім окупанти записали з ним пропагадистське відео, представивши як високопоставленого офіцера ССО, хоча той із 2017 року — цивільний. Рідні переконані, що Сергія сильно били — помітили синці, зламаний ніс та руку. Сьогодні чоловік продовжує залишатися у полоні.

А у Скадовську російські окупанти не просто викрали, а й убили співробітника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бойченка.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook міський голова Скадовська Олександр Яковлєв, 17 червня в порту сталися вибухи.

«Очевидці повідомляють, що бачили ракету, яка і призвела до руйнувань нежитлових приміщень у районі Скадовського порту. Це і було джерелом потужного другого вибуху, який чули навіть у сусідніх селах», — пише мер.

Яковлєв розповів, що працівник місцевого ДСНС проводив обстеження місця вибуху. Увечері того ж дня російські окупанти викрали рятувальника із власного будинку. Пізніше його виявили мертвим.

Розраховувати, що найближчим часом на окупованих територіях все заспокоїться, не варто. Патріотам необхідно виїжджати — тільки так можна зберегти своє життя та убезпечити близьких.

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