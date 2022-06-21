ЛГБТ-спільнота вимагає від Зеленського «голову» Арестовича: той відповів

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович потрапив під шквал критики після своїх слів про ЛГБТ-спільноту.

«ЛГБТ — це люди з відхиленнями, до них ставлюся зі співчуттям, я проти пропаганди», — процитували радника у Київському прайді і додали: «Це ми до вас ставимося зі співчуттям, бо бути гомофобним „руськім міром“ в Україні — ось це і є девіація та відхилення від норми. Ми проти псевдонаукової пропаганди Арестовича».

Зеленського та Офіс президента закликали звільнити Олексія Арестовича з посади радника, додавши, що це «питання в суспільстві давно назріло» і що «подібна риторика від представників влади неприпустима, якщо ми хочемо бути в Євросоюзі».

Під цим постом інтернет-користувачі залишили чимало гнівних коментарів. Серед них — KAZKA, а також журналіст та ведучий Олексій Суханов.

У свою чергу Арестович, реагуючи на хейт, виклав своє фото в образі Люсі Зайцевої з фільму «Не бійся, я поруч». Його персонаж по ходу фільму переодягається жінкою і видає себе за співачку. Тепер Арестович у жіночому одязі — це мем.

«ЛГБТ-спільнота обурена і говорить про мою відставку. Але подивіться на це фото і ви зрозумієте, хто має бути обуреним по-справжньому. На мою думку, мене переслідують, ні? Вимагаю толерантності», — йдеться у коментарі до фото.

Раніше до скандалу потрапляла українська співачка Ірина Федишин, яка на темі ЛГБТ «обмінялася люб'язностями» з блогером Олегом Машуковським. Все почалося з того, що співачка написала, що одностатеве кохання — гріх, після чого блогер зняв відео, на якому він у рожевій піжамі танцює на тлі кадрів з ЛГБТ-параду. І натякнув, що так може виглядати син співачки через 15 років. «Господь створив Адама та Єву, а не Адама та Адама», — відповіла на це Федишин.

Фото з сторінки Олексія Арестовича

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