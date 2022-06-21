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Рада повернула мита та ПДВ на розмитнення автомобілів: що передбачає закон

16:38 21 червня 2022
Митня

Навесні 2022 року в Україні скасували податкові мита та ПДВ при ввезенні транспортних засобів з-за кордону, проте вже з 1 липня їх знову почнуть стягувати.

Як повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Верховна Рада повернула мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів. Парламент затвердив одразу у двох читаннях відповідний законопроект Кабміну. «За» проголосували 234 нардепи.

«Важливо, що відразу за цим рішенням відбудеться пом'якшення валютного регулювання, у тому числі скасування обмежень розрахунків за товари некритичного імпорту», — додав Гетманцев.

В інформаційному апараті Верховної Ради зазначили, що законом передбачається відновити оподаткування, яке було скасовано:

  • для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
  • для підприємств, які не сплачують ввізне мито;
  • для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

Законом одночасно передбачається звільнення від сплати збору до Пенсійного фонду за легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи кількома).

Нагадаємо, що в Україні планують запустити в «Дії» новий сервіс — розмитнення транспортних засобів. Для цього буде достатньо VIN-коду авто, а розрахунок платежів відбудеться автоматично. Суму визначать характеристики автівки: обсяг, тип та потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність.

Фото Державної митної служби із соцмереж

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