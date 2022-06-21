Гучне вбивство дівчат на Подолі у Києві: винуватцям винесено вирок

У Києві винесли вирок парі, яка взимку 2020 року жорстоко вбила двох дівчат, понівечені тіла яких було виявлено в квартирі у Подільському районі столиці.

Як нагадують Київській міській прокуратурі, чоловік та його спільниця напередодні злочину орендували квартиру на Подолі. Туди вони, нібито для спільного відпочинку, запросили двох дівчат 2000 та 2003 років народження.

«У силу молодого віку та відсутності життєвого досвіду дівчинки погодилися на пропозицію. У квартирі підозрювані напали на потерпілих, оскільки останні мали при собі мобільні телефони, недорогі прикраси та гроші. Під час нападу зловмисники завдали ножем 19-річній дівчині 17 цілеспрямованих ударів у шию і грудну клітину і не менше 28 цілеспрямованих ударів у шию її 16-річній подрузі. Від отриманих ран дівчата померли на місці», — зазначили у прокуратурі.

Тіла дівчат знайшли 4 січня, а вже 6 січня підозрюваних у скоєнні подвійного вбивства затримали на вокзалі в Одесі.

Слідство також встановило, що у грудні 2019 року злочинна парочка, переслідуючи корисливі мотиви, напала на киянина.

Суд засудив чоловіка до довічного ув'язнення, а його спільницю — до 13 років позбавлення волі.

За словами спікерки Київської міської прокуратури Надії Максимець, звинувачення може опротестувати вирок засудженій — прокуратура просила для неї 15 років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що 16-річну Єву Л. та 18-річну Марію К. почали шукати 2 січня — за кілька годин після того, як вони вийшли у магазин і зникли, а їх мобільні перестали відповідати. Пізніше з'ясувалося, що їхні вбивці, трохи замивши сліди і сховавши тіла жертв у шафу на балконі, з'їхали з квартири 3 січня.

Фото Pixabay

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