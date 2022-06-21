У панамі та «кольорах свободи»: Усик «передивився» Джошуа на дуелі поглядів у Саудівській Аравії (відео)

Після офіційного підтвердження дати та місця бою-реваншу за титули WBO, IBF, IBO, WBA у суперважкій вазі між володарем чемпіонських поясів українцем Олександром Усиком (19 перемог, 13 з них — нокаутом) та британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки), що пройде 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія), у місці проведення майбутнього поєдинку було організовано прес-конференцію за участю боксерів.

Наш непереможний співвітчизник, який залишив межі України для підготовки до реваншу, прийшов на захід у футболці з жовто-синім принтом та написом Colors of Freedom («Кольори свободи»), а також у панамі, віддавши таким чином належне перемозі Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 у Туріні.

«Я дуже радий, що мій наступний бій відбудеться в Саудівській Аравії. Ми з моєю командою дуже вдячні тим, хто допоміг організувати поєдинок. Я дуже радий бути тут. Наскільки ми всі знаємо, зараз у нас складна ситуація вдома, але зараз не про це. Ми виконуємо свою справу з моєю командою. Ніколи не робив гучних заяв, просто працював та виконував свою роботу у тренувальному таборі. Це те, що я робитиму весь цей час до нашого поєдинку. А потім я вийду та радуватиму вас своїм боксом», — зазначив Усик, спілкуючись із представниками ЗМІ.

Після прес-конференції боксери вперше зійшлися і дуелі поглядів. Ані Усик, ані Джошуа не хотіли поступатися один одному, але в підсумку британець все ж таки першим відвів очі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що авторитетний експерт назвав єдиний шанс Джошуа перемогти в реванші Усика.

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