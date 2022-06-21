«Найбільший програш росії в інформаційній війні»: окупанти влаштували істерику через обмін парамедика Тайри

17 червня українські посадовці заявили про звільнення парамедика Тайри (Юлії Паєвської), яка була захоплена у полон російськими загарбниками у березні під час боїв за Маріуполь. Після чого російська пропаганда була змушена «пояснювати фанатам руського міру» сам факт очевидного обміну, адже після захоплення Тайри у полон вона малювалася у підконтрольних Кремлю «медіа» виключно як «найнебезпечніший воєнний злочинець». Тому через кремлівські ЗМІ стали поширювати плітки про нібито «обмін» парамедика на «важливих російських офіцерів», зокрема «льотчиків» чи «снайперів».

«Але через добу окремі підконтрольні окупантам „незалежні блогери“ почали поширювати „інсайд“ про те, що нібито Юлія Паєвська була обміняна на 20-річного сина Мурада Саїдова, фейкового „помічника постійного представника Чеченської республіки в Криму“. Теза так і не „спростована“ російською „офіційною“ пропагандою. Примітно, що новина про начебто обмін Тайри на сина Саїдова стала поширюватися низкою підконтрольних російським окупантам „незалежних блогерів“ із заявами про нібито „ганебність“ ситуації для росії, — повідомляє Асоціація інтеграції Криму. — Окремі „володарі думок“ агресора назвали цю ситуацію навіть „найсильнішим програшем росії в інформаційній війні“ починаючи з лютого 2022 року, адже ця версія подій очевидно свідчить про те, що навіть далекий родич не ключового персонажу клану Рамзана Кадирова для Кремля важливіший, ніж будь-який полонений російський солдат чи офіцер. Водночас інші „незалежні російські блогери“, більш близькі до мафіозних структур клану Кадирова, стали бурхливо „спростовувати“ нібито „фейк про Саїдових“. Водночас „масове публічне обурення“ обміном Тайри було за останню добу придушене російськими спецслужбами, які у цьому „протистоянні еліт“ очевидно обрали бік Кадирова, його нескінченної клієнтури та її близьких і далеких родичів. Відповідні „незалежні російські блогери“ та „воєнні кореспонденти“ агресора швидко видалили власні „гнівні“ пости, а на проведеній „зустрічі воєнних кореспондентів“ із путіним це „обіцяне до розгляду“ питання, звісно, кремлівськими посіпаками не обговорювалося».

Тому очевидно, що наразі триває внутрішня боротьба між різними структурами окупантів за контроль над новоокупованими територіями України, насамперед у вимірі розграбування та налагодженні злочинних товаропотоків. Наразі, за словами експертів, у цій боротьбі тимчасовим «переможцем» виступає організована етнічна злочинність клану Кадирова, але «відлуння» цього «розподілу награбованого» можна побачити й у публічному вимірі, що триватиме до невідворотної деокупації територій ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Україна і росія провели обмін полоненими: додому повернулися цивільні особи, захоплені окупантами під Києвом.

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