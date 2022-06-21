Принцу Вільяму 40 років: як провів ювілей онук королеви Єлизавети II

У вівторок, 21 червня, принцу Вільяму виповнилося 40 років. Онук Єлизавети II не став влаштовувати цього дня жодних пишних прийомів та вечірок. Натомість герцог Кембриджський вирушив у лондонський район Хаммерсміт. Там він зустрівся у супермаркеті Tesco із ветераном благодійного фонду Big Issue Дейвом Мартіном.

Вільям був у простій зеленій сорочці та синіх штанах

Раніше Вільям та 60-річний Дейв разом продавали на вулицях британської столиці спеціальний випуск газети, яку вже багато років видає фонд. Організація допомагає безпритульним. Усі кошти від продажу газети йдуть на забезпечення притулків та нічліжок постільною білизною, продуктами, медикаментами.

Принц Вільям та Дейв Мартін

Вільям написав невеликий нарис для спецвипуску. У ньому він розповів, що хоче найближчим часом показати своїм дітям Джорджу, Шарлотті та Луї, як живуть безхатченки. Колись так вчинила його мати принцеса Діана. Вільяму було 11 років, коли він вирішив, що обов'язково допомагатиме людям, які залишилися без даху над головою та засобів для існування.

1993 рік. Принцеса Діана привела Вільяма та Гаррі до притулку для безпритульних

Мартін таємно дістав для принца червоний жилет із символікою Big Issue. Такі жилети носять усі офіційні продавці газети. Вільяму якийсь час вдавалося зберегти інкогніто. Він встиг продати кілька екземплярів, перш ніж його впізнали. Попри це герцог Кембриджський продовжував поширювати спецвипуск. Йому вдалося виручити гроші за 32 екземпляри.

Вільям зумів продати 32 спецвипуски газети

Поки Вільям зустрічався зі своїм новим другом, члени королівської сім'ї розміщували у соцмережах вітання ювіляру. Принц Чарльз привітав старшого сина одним із перших. Він опублікував зворушливу добірку старих фотографій, на яких Вільям зображений у різні роки.

Британські ЗМІ повідомляють, що Кембриджі планують цього літа влаштувати спільне святкування 40-річ герцога та герцогині. Кейт виповнилося 40 років 9 січня, але відзначати ювілей вона не стала через черговий спалах коронавірусу у Британії.

Вільям та Кейт хочуть влаштувати спільне свято

Банкет влаштують або у Віндзорському замку, або у палаці у Сандрінгемі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Кембриджі переїжджають у Віндзор, щоб бути поряд із королевою. Вільям та Кейт вже визначилися, де вони житимуть із дітьми. Це Аделаїда-котедж.

Аделаїда-котедж

Будинок із чотирма спальнями було збудовано у 1831 році. Від нього до замку та каплиці Святого Георга рукою сягнути — прогулянка пішки займає лише кілька хвилин. Він набагато ближче до замку, ніж Фрогмор-котедж, який є британською резиденцією принца Гаррі та Меган Маркл.

На відміну від молодшого брата та його дружини Вільям у виборі нового будинку керувався головним критерієм — житло не повинно потребувати ремонту або реконструкції. Кейт підтримала чоловіка. Нагадаємо, що Гаррі та Меган затіяли у Фрогмор-котеджі ремонт, який коштував британським платникам податків 2,6 мільйона фунтів (3,2 мільйона доларів). Вже живучи в США, Сассексі повернули цю суму в скарбницю.

Котедж названо на честь королеви Аделаїди, дружини англійського короля Вільгельма IV. Пізніше цей будинок уподобала королева Вікторія. Вона любила там снідати. Однак найбільшу популярність Аделаїда-котедж отримав уже у XX столітті. У ньому жив Пітер Таунсенд, конюший короля Георга VI, отця Єлизавети II та принцеси Маргарет. Молодша сестра Її Величності закохалася у Пітера. Він відповів принцесі взаємністю. Вони стали коханцями й часто зустрічалися у котеджі. Таунсенд розлучився. Єлизавета обіцяла Маргарет, що благословить її шлюб із Пітером, проте цьому чинила опір церква.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що принц Вільям завадив своєму дядькові принцу Ендрю взяти участь у святкуванні Платинового ювілею Єлизавети II.

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