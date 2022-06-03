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Шоу-бізнес

20 років були разом: Наталія Валевська оголосила про розлучення

21:15 3 червня 2022
Наталія Валевська

Популярна співачка Наталія Валевська здивувала несподіваною новиною. У непростий воєнний час артистка оголосила про розлучення з чоловіком Володимиром Пригладем, який є і її продюсером. Пара була разом 20 років, із них 18 — в офіційному шлюбі. Про розлучення Наталя оголосила в Інстаграм.

«У такі важкі для нашої країни часи має повідомити вам, що ми з Володимиром розлучилися», — повідомила артистка.

Причину розлучення вона не називає, але додала, що вони продовжують спілкуватися та залишаються друзями.
Шанувальники у коментарях висловлюють підтримку Наталії. Її колега Катерина Бужинська висловила жаль, але побажала Валевській удачі на новому етапі життя.

Як розповідає Валевська в Інстаграм, під час війни вона підтримує своїми виступами наших захисників, бере участь у благодійних концертах.

На початку війни новиною про розлучення шокували шанувальників Надя Дорофєєва та Володимир Дантес. Артист вперше прокоментував розлучення та назвав причини.

Фото instagram.com/valevska_official

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