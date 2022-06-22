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Дружина Макса Чмерковського зізналася, що пережила трагедію, доки він був у Києві

15:25 22 червня 2022
Максим Чмерковський із дружиною

Дружина відомого хореографа, героя першого сезону шоу «Холостяк» Максима Чмерковського — Пета вперше розповіла про особисту трагедію. Вона поділилася, що вони з чоловіком давно мріють про поповнення сім'ї. Але народити ще одну дитину в пари не виходить.

Минулого року, у розпал зйомок «Танців із зірками», де Макс був суддею, Пета планувала приїхати до чоловіка до Києва. Але вона підхопила коронавірус і опинилася в лікарні. Там вона дізналася, що втратила дитину. Пета не знала, що була вагітна.

«Він запитав, чи знаю я, що вагітна? Через хвилювання Максимові почулося, ніби лікар каже, що я при надії. Я уявлення не мала про те, що чекаю дитину», — зі сльозами на очах розповіла Пета в інтерв'ю People.

Макс не знаходив собі місця, переживаючи за дружину. Він страждав через те, що в такий тяжкий момент не може бути поряд із коханою.

«Не бути там з нею — божевілля. Це змушує відчувати себе безпорадним», — говорив Чмерковський.

Але подружжя не втрачає надії. Незважаючи на пережиті вже три викидні, вони мріють про дітей, працюють із репродуктологами.

Макс та Пета виховують 5-річного сина Шая.

Нагадаємо, на початку війни Максим Чмерковський опинився в Києві, він насилу зміг виїхати до США. Разом з батьком та братом він створив благодійний фонд «Баранова 27» і будує модульні будинки для українців, які втратили житло через війну.

Фото instagram.com/maksimc

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