Силовиків закликали відкрити справу проти Milton Group, яка продовжує обманювати з Києва пенсіонерів у Європі, — ЗМІ

Компанія Milton Group, яку раніше звинуватили у фінансовій піраміді на понад 70 млн доларів, продовжує з Києва обманювати пенсіонерів у Європі. Співробітники компанії під виглядом «трейдерів» пропонують пенсіонерам «вигідне інвестування» у криптовалюти та акції. Про це йдеться в статті «РБК-Україна» «Великий куш. Як шахраї з Milton Group продовжують дурити людей, прикриваючись війною».

За даними «РБК-Україна», офіс компанії, як і раніше, розташований у київському в ТЦ Mandarin Plaza. «Офіційно» компанія займається фінансовими послугами та IT-бізнесом.

«Схема роботи шахраїв була ідентична у кожному випадку. Все починалося з банального інтересу „жертви“ до криптовалют та інших новомодних способів заробітку. Лише за 2019 рік сукупно організація виманила шахрайським шляхом понад $ 70 млн», — пише видання.

На початку березня 2020 року міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде закликала владу України розслідувати шахрайства Milton Group. Крім того, шведська поліція звернулася до Європолу для проведення міжнародного розслідування.

В Україні, як пише «РБК-Україна», інтерес правоохоронних органів до діяльності Milton Gorup був у травні 2018 року: «Тоді СБУ провела обшуки в офісі компанії, звітуючи про вилучення комп'ютерів та документів, а також про відкриття кримінальної справи. Однак у судовому реєстрі згадок про цей обшук та Milton Gorup немає».

Наразі для Milton Group війна стала «зручним» фоном, адже фактично весь силовий блок задіяний у захисті територіальної цілісності країни, не маючи можливості повноцінно займатися розслідуванням та притягненням до відповідальності шахраїв, йдеться у статті.

Журналісти звернулися з інформаційним запитом до Національної поліції, Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки з питанням, чи відкриті в Україні справи щодо Milton Group.

Також, за даними журналістів, безкарність дає можливість аферистам відкривати нові кол-центри в інших країнах. Зокрема, відомо про «представництва» Milton Group в Албанії, Грузії та Північній Македонії, але вже під іншим брендом. Також, за словами співробітників, у компанії з'явився офіс на росії.

Ключові посади в Milton Group, як і раніше, займають грузини. Єдиний офіційний бенефіціар Milton Group — грузин Іраклі Дадівадзе.

Реальним власником Milton Group журналісти називають ізраїльтянина грузинського походження Давида Тодуа. Його пов'язують із силами партії «Єдиний національний рух» Михайла Саакашвілі.

Фото studioEAST/Getty Images

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