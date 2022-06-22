Окупанти обстріляли Миколаївську та Харківську області: є жертви (відео)

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, який отримав державну нагороду, підтвердив інформацію про те, що у понеділок, 22 червня, рашисти завдали ракетних ударів по Миколаївській області. За його словами, окупанти випустили сім ракет.

Про це він написав у Telegram.

«Перервав інспекцію в районі. Повертаюся в місто. Удар по місту сімома ракетами», — зазначив він.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич в ефірі телемарафону заявив, що внаслідок обстрілу пошкоджено кілька будівель міста, зокрема школу. Поки що відомо про одну загиблу людину.

«Постраждали два підприємства, приватні, на території яких знаходилися паливно-мастильні матеріали і так далі. Одна школа постраждала: вибиті вікна, постраждав дах. П'ять багатоповерхівок — у них вибиті двері до під'їзду, вікна», — розповів мер про наслідки атаки.

За його словами, на одному з підприємств сталося загоряння матеріалів, і зараз майже все місто знаходиться у чорному диму. Погасити полум'я неможливо, тому доводиться чекати, доки все догорить.

Також він зазначив, що інформація щодо жертв і поранених ще уточнюється. Поки що відомо лише про одного загиблого. Ще двоє людей постраждали від вибухів.

Крім того, російські фашисти продовжили в середу, 22 червня, обстрілювати Харків та прилеглі населені пункти.

Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що агресор вів інтенсивні артобстріли по позиціях українських військ у районі Харкова, Старого Салтова, Рубіжного та Чепеля.

«На харківському напрямку підрозділи російських військ утримують зайняті рубежі, щоб не допустити виходу сил оборони України на державний кордон, а також у тил угрупуванням окупаційних військ противника, які діють на слов'янському напрямку», — розповів Мотузяник.

Крім того, мер міста Чугуїв Харківської області Галина Мінаєва написала у Facebook, що внаслідок обстрілу населеного пункту загинули працівники комунального підприємства.

За її словами, ворожа ракета потрапила в котельню, яка була підготовлена до опалювального сезону. Також є серйозні пошкодження теплової мережі та квартир.

«Внаслідок ранкового ворожого обстрілу кількох мікрорайонів міста, на жаль, маємо загиблих співробітників нашого комунального підприємства, які перебували на своїх робочих місцях», — зазначила Мінаєва.

При цьому вона назвала кількість жертв.

Нагадаємо, напередодні агресор накрив Харків із «Ураганів», спровокувавши жертви серед мирних жителів міста.

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