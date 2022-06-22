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Європейська Рада вирішила надати Україні статусу країни-кандидата

18:39 22 червня 2022
Гасло із закликом прийняти Україну до ЄС

У середу, 22 червня, стало відомо, що всі 27 держав Європейського Союзу підтримують пропозицію Єврокомісії надати Україні та Молдові статус кандидата у члени ЄС. Грузія отримує європейську перспективу. Про це повідомляє «Німецька хвиля» (DW). Її кореспондент ознайомився із підсумковим проектом заяви учасників брюссельської зустрічі у верхах. «Європейська Рада вирішила надати статус країни-кандидата Україні та Республіці Молдова», — йдеться у документі.

Питання обговорювалося 20 червня на засіданні постійних представників країн Євросоюзу та 21 червня на Раді ЄС. Жодна з 27 країн не виступила проти і не висловила жодних зауважень. Про це DW дізналася від дипломатів цілої низки країн ЄС,

Усі співрозмовники впевнені, що на саміті у Брюсселі 23−24 червня глави держав та урядів країн ЄС остаточно узгодять надання Україні та Молдові кандидатського статусу.

Для деяких держав, зокрема Нідерландів та Німеччини, було дуже важливо, що Єврокомісія запропонувала Києву сім умов, які необхідно виконати після набуття статусу кандидата.

«Думаю, що Єврокомісія знайшла добрий компроміс. Є багато домашньої роботи у сфері економіки, а також у сфері верховенства права та протидії корупції. Але Нідерланди вирішили з упевненістю дотримуватися рекомендацій Єврокомісії», — заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна заслуговує на те, щоб отримати статус кандидата.

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