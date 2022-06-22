«Цілую тебе, мій «байрактарчик»: Притула ніжно відповів дружині на зворушливе вітання з днем народження

Відомий телеведучий та волонтер, екс-колега Лесі Нікітюк Сергій Притула сьогодні святкує своє 41-річчя.

Першою його з цим святом привітала, як і належить люблячій жінці, дружина Катерина.

«Сергійко, любий! Дуже хочу, щоб усе це швидше закінчилося, щоб ти, як на цьому фото, міг пройтися Хрещатиком з посмішкою, міцно тримаючи всіх своїх діточок за руку. Знаю, як тобі не просто зараз, але знай: навіть якщо я не поруч, то я подумки тримаю твою руку! Завжди! Ти — сталь, ти — криця, ти — міць! Всесвіт! Дякую Богу за тебе кожен день! Люблю», — написала вона, нагадавши його шанувальникам і шанувальницям, що у їхнього спільного улюбленця — «день варення».

У відповідь на таке зворушливе послання Сергій обмежився не надто довгою фразою: «Цьомаю тебе, мій сонячний сімейний „байрактарчик“! Дякуємо за твоє кохання!»

Звичайно, такий «обмін люб'язностями» не залишився непоміченим, і шанувальники прийнялися вітати Сергія і Катю заодно.

Нагадаємо, Катерина та Сергій одружилися у 2015 році. Пара виховує двох дітей — Соломію та Стефанію. Також у ведучого є син Дмитро від попереднього шлюбу (народився 2008 року).

Також нагадаємо, що сам Сергій вирішив відзначити свій день народження запуском нового проекту зі збирання коштів на покупку трьох безпілотників для ЗСУ — можливо, його думки справді зайняті «байрактарчиками».

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