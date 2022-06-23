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Ані краплі оцту: рецепт найсмачніших «дитячих» маринованих огірків

11:49 23 червня 2022
Мариновані огірки

Зазвичай при заготівлі на зиму маринованих огірків господині використовують оцет, проте є рецепти, в яких він зовсім не потрібний.

Про те, як приготувати «дитячі» мариновані огірочки без оцту розповіли автори ресурсу «Рецепти на кожен день».

Інгредієнти для маринаду (для трьох літрових слолїків):

  • 2 столові ложки солі;
  • 5 столових ложок цукру;
  • 1,5 чайної ложки лимонної кислоти.

Πриготування:

  • На дно слоїків покласти гілку кропу, листок хрону, 2 зубчики часнику, 2−3 горошини чорного перцю, 2 листки смородини та лавровий лист.
  • Щільно заповнити слоїки огірками, залити окропом, залишити на 10 хвилин і вилити воду.
  • Залити водою вдруге, залишити на 10−15 хвилин, злити воду в каструлю, закип'ятити, додати сіль, цукор і лимонну кислоту.
  • Залити маринадом огірки і закатати кришками. Слоїки укутати і залишити остигати.

Без оцту готують і малосольні огірочки у мінералці. Для цього, крім води, знадобляться сіль, кріп та часник.

Фото Pixabay

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