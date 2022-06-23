Ані краплі оцту: рецепт найсмачніших «дитячих» маринованих огірків
Зазвичай при заготівлі на зиму маринованих огірків господині використовують оцет, проте є рецепти, в яких він зовсім не потрібний.
Про те, як приготувати «дитячі» мариновані огірочки без оцту розповіли автори ресурсу «Рецепти на кожен день».
Інгредієнти для маринаду (для трьох літрових слолїків):
- 2 столові ложки солі;
- 5 столових ложок цукру;
- 1,5 чайної ложки лимонної кислоти.
Πриготування:
- На дно слоїків покласти гілку кропу, листок хрону, 2 зубчики часнику, 2−3 горошини чорного перцю, 2 листки смородини та лавровий лист.
- Щільно заповнити слоїки огірками, залити окропом, залишити на 10 хвилин і вилити воду.
- Залити водою вдруге, залишити на 10−15 хвилин, злити воду в каструлю, закип'ятити, додати сіль, цукор і лимонну кислоту.
- Залити маринадом огірки і закатати кришками. Слоїки укутати і залишити остигати.
Без оцту готують і малосольні огірочки у мінералці. Для цього, крім води, знадобляться сіль, кріп та часник.
Фото Pixabay350
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