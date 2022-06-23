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Шоу-бізнес

У Потапа перекосило обличчя через застуджений нерв

13:15 23 червня 2022
Потап

Відомий продюсер та шоумен Потап, який на початку війни опинився разом із Настею Каменським за кордоном, занепокоїв шанувальників. На благодійному концерті українських артистів у Мадриді, в якому взяли участь Монатік, зірки «Вечірнього Кварталу», Тіна Кароль, Велбой, Дмитро Шуров та інші, він з'явився з перекошеним обличчям. Міміка Потапа помітно спотворилася, він не міг не лише співати, а й нормально розмовляти. Виявилось, що шоумен застудив лицьовий нерв. Але Потап не розгубився, він узяв картонну коробку і пішов у натовп збирати гроші. За вечір він зібрав значну суму — 10 тисяч євро!

«Сьогодні мав честь виступати для українців у Мадриді, разом з @kvartal95official @monatik_official @tina_karol @a.wellboy @pianoboy_official та іншими зірками! Незважаючи на те, що застудив нерв на обличчі і не міг видати 1000% як виконавець — не розгубився! І вийшов збирати кошти для України просто до людей! Крім цифрових донатів, співвітчизники віддали сьогодні 10.000 €, які я назбирав у картонну коробочку.
Для мене це було супер важливо, не сказавши жодного слова на сцені, зробити те, що зараз має робити кожен український артист — підтримати наших людей морально та передати всі кошти, до центу, на допомогу Україні. Побачити рідні очі, сфотографуватись з кожним!», — написав Потап в Інстаграм і показав фото та відео із заходу.

Раніше Настя Каменських випустила потужний англомовний трек YOU CRYING про війну в Україні і закликала світ зупинити кровопролиття.

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