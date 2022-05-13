«Ми вмираємо через брехунів із кам'яним обличчям»: Настя Каменських випустила потужний англомовний трек про війну в Україні

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка зворушливо привітала свого чоловіка Потапа з днем народження, випустила потужний англомовний трек YOU CRYING про війну в Україні. Артистка звертається до всього світу допомогти припинити кровопролиття, яке відбувається «через брехунів з кам'яним обличчям». Настя каже, що цією піснею хоче підтримати всіх українців, розділити біль свого народу та надихнути на праву боротьбу з окупантами.

«Зараз так дуже хочеться обійняти кожного українця. Підтримати. Хоч трохи забрати той біль, який зараз відчуваємо ми всі. Але хоч нам і болить, ми разом, ми сильні. Україна не здається. Вона продовжує боротися за незалежність та щастя своєї нації. І цей подвиг бачить уся планета. Нам важливо, щоб війна в Україні, яка є справжнім геноцидом українського народу, не стала тишею. Адже, як тільки жорстокість стане чимось «звичним» і породить мовчання, стане чути розбиті серця мільйонів мирних жителів.

Добро завжди перемагає. А добрих сердець набагато більше за ту кількість агресорів, які роблять зло на наших землях. Тому я твердо вірю, що нація, яка стоїть на боці правди, добра та світла, обов'язково переможе. А ім'я цієї нації — Україна!", — написала Каменських, презентуючи нову пісню, музику та слова до якої вони написали разом із Потапом.

Раніше Настя Каменських виступила на міжнародній премії Latin American Music Awards та звернулася з промовою до світової спільноти із закликом допомогти припинити війну в Україні.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що лідер гурту «АНТИТІЛА» Тарас Тополя та Ед Ширан випустили спільний кліп 2Step, у якому розповіли зворушливу історію про війну в Україні.

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