«Війна підняла в нас ненависть, біль, образу та страхи»: Ксенія Мішина поділилася, як справляється з реаліями війни

Відома акторка, героїня шоу «Холостячка» Ксенія Мішина, яка разом із сином через російське вторгнення поїхала до Бельгії, поділилася, як вчиться жити в нових реаліях та шукає можливість хоч на мить відчувати себе щасливою.

Аналізуючи останні випробування пандемією та війною, Ксенія припустила: а раптом наш щасливий час саме зараз, і саме зараз треба робити все можливе для повноцінного життя, а не ставити його на паузу, не відкладати на потім.

«Пам'ятайте, як була корона і все перевернулося з ніг на голову, ми скаржилися і страшенно страждали, що світ не буде колишнім… а тепер багато хто з нас віддав би все за те, щоб повернути той момент, коли у нас просто не стало можливості подорожувати і вести звичний побут… А тепер війна!» І я думаю, що ж там за поворотом може бути ще? Як і під час корони, зараз я бачу дві категорії людей: одні скаржаться, страждають і нескінченно звинувачують усіх навколо, інші продовжують намагатися радіти й любити життя, і тільки на 10-й хвилині розмови ти можеш дізнатися, що в них хтось загинув… Виходить, що війна просто підсвітила?

І ось я думаю, війна прийшла, підняла в нас ненависть, біль, образи, страхи, ми маємо їх прожити, пережити і жити далі, щоб подарувати Україні щасливі покоління після нас. А значить, зараз ми все це примножуємо…", — розмірковує Мішина.

Вона каже, що для себе знайшла баланс, приймає біль і негатив, переживає, сумує, а потім питає себе: «А що я можу зробити, щоб закінчилася війна? Що можу зробити для тих, кому зараз гірше?».

Акторка впевнена, допомагаючи іншим, ми перемикаємось на позитивні думки. Вона радить, попри все, знаходити позитивні моменти та не боятися радіти.

У Бельгії Ксенія відзначила свій день народження. Їй виповнилося 33 роки.

«Сьогодні мені 33, і я обираю святкувати життя. Життя, яке є. Без усіх: завтра, коли я стану/зароблю і т.д. Ми не маємо права не святкувати після того, як Творець показав нам, як насправді ходять життя і смерть. Адже якщо можна робити вибір і ми маємо вільну волю, значить, ми можемо вибрати цінувати те, що є, радіти кожному моменту життя, якщо навіть це здається безумством. І поки у мене цей вибір, я вирішую ризикнути і повністю розчинитись саме в цьому моменті!», — писала Ксенія в день народження.

Раніше Мішина розповіла, як її оштрафувала бельгійська поліція за те, що тримала телефон у руках під час руху.

Фото instagram.com/misha.k.ua

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