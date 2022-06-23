«Дякую, але…»: Зеленський розповів усе, що думає про позицію Ізраїлю у російсько-українській війні

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі студентами та професорами провідних освітніх і дослідницьких закладів Ізраїлю — до відеозустрічі долучилися близько 20 тисяч учасників.

Володимир Зеленський розповів про те, як росіяни руйнують Україну та вбивають українців, додавши, що лише за чотири місяці кількість вимушених переселенців у нашій країні склала понад 12 мільйонів людей. «Ніде у Європі за 77 років після Другої світової війни не було нічого подібного до того, що наробила росія. Ну і скажіть мені, як можна не допомагати жертві такої агресії? Я ставлю вам це запитання, бо знаю, що вам не байдуже. Вам, як і мільйонам, десяткам, сотням мільйонів людей на нашій планеті», — сказав він.

Володимир Зеленський висловив вдячність ізраїльському народу за гуманітарну допомогу, та додав, що Україні хотілося би більше підтримки від влади Ізраїлю: «На жаль, Ізраїль поки що не долучився до санкцій. Утім, дякую за медикаменти, які ви відправили нашій країні. Шкода, але за більшістю пунктів необхідної допомоги я не знаю, що сказати про Ізраїль. Водночас згадайте, як ми пов'язані! Які ми близькі. Як ми маємо розуміти одне одного. І як відчувається, що ваше суспільство таки розуміє українські потреби. Що ж тоді з владою?»

Раніше Зеленський наголошував, що Україні вкрай необхідна зброя — потрібен паритет на полі бою, щоб зупинити російську армію та витіснити її за межі нашої країни.

Фото Офісу президента

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