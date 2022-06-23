У зверненні до українців та українок, яке президент Володимир Зеленський записав у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни 22 червня, він зазначив, що Друга світова мала б залишитися в історії XX століття і ніколи не повторюватися, але сталося не так.

«Сьогодні немає дефіциту слів про те, що росія зробила 24 лютого те ж саме, що нацисти — 22 червня. Багато про це сказано. І я хочу додати тільки одне. Тоді від ранку вторгнення до поразки агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і прийти до перемоги, але швидше», — зазначив він.

Президент згадав про масовані удари по українським населенним пунктам: Миколаєву, куди прилетіли сім ворожих ракет, але де на щастя обійшлося без жертв, по Харківщині, де є жертви, по прикордонним Чернігівщіті та Сумщині.

«На Донбасі — масовані авіаційні й артилерійські удари. Мета окупантів на цьому напрямку незмінна — вони крок за кроком хочуть знищити весь Донбас. Весь. Лисичанськ, Словʼянськ, Краматорськ — будь-яке місто їм потрібно все зробити таким, як Маріуполь. Повністю розбитим. Ось чому ми знову й знову наголошуємо на прискоренні постачання зброї для України. Якнайшвидше потрібен паритет на полі бою, щоб зупинити цю диявольську армаду й посунути її за кордони України», — підкреслив президент.

Володимир Зеленський подякував США за допомогу, у тому числі й за участь у розслідуванні воєнних злочинів на території України: «Вдячний пану Елі Розенбауму за готовність приєднатися до встановлення справедливості — він один із тих американських розслідувачів, кому вдалося викрити багатьох нацистів. Наша спільна слідча група має бути максимально сильною, щоб ніхто з російських злочинців не уникнув покарання».

Елі Розенбаум — відомий мисливець за нацистами. Він керуватиме групою, яка складатиметься з експертів із розслідувань, пов'язаних із порушеннями прав людини та військовими злочинами. Він працює в Мін'юсті США, а раніше був директором зі стратегії та політики у сфері забезпечення дотримання прав людини. Розенбаум допоміг міністерству у понад 100 випадках позбавити громадянства обвинувачених нацистів або депортувати їх.

Нагадаємо, що нещодавно генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що світ має бути готовим до того, що війна може тривати роками: «Ми не повинні послаблювати підтримку України, навіть якщо наші витрати високі — не лише на військову допомогу, а й через ціни на енергоносії та продовольство, що зростають, бо це не йде в жодне порівняння з тією ціною, яку доводиться платити українцям».

Фото Офіса президента

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