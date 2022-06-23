Українці, які постраждали від війни, можуть додатково отримати компенсацію 30 тисяч євро: як це зробити

Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро, у тому числі й за знищене житло.

Як повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації, для цього потрібно подати заяву до Європейського суду з прав людини протягом чотирьох місяців від моменту, коли людина постраждали від російської агресії, проте не пізніше від 16 січня 2023 року.

Для цього потрібно здійснити наступні кроки:

Заповніть форму на сайті: https://espl.com.ua;

Завантажити документ на комп"ютер, роздруквати, покласти у конверт та наклеїти на нього адресу ЄСПЛ (вона сформується автоматично при заповненні заяви на сайті);

Надіслати заяву в одному з відділень «Укрпошти» (для відправника послуга безоплатна).

Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно. Термін розгляду заяви може становити від одного року.

У міністерстві поточнили, що до суду можуть звертатися люди, чиїх близьких окупанти вбили, поранили, катували чи незаконно затримували, а також чиє майно було знищено.

«Вибиті вікна у машині чи квартирі також є приводом для звернення до суду. Ці всі випадки описано у Конвенції про захист прав та основоположних свобод і додаткових протоколах до неї. Якщо у вас залишилися додаткові запитання, радимо звернутися до відділення Української Гельсінської спілки з прав людини у вашому місті https://helsinki.org.ua/advice-centres», — йдеться у відповіді міністерства на одне із запитань інтернет-користувачів під цим постом.

Нагадаємо, що український уряд нещодавно затвердив єдину та уніфіковану форму, що фіксуватиме збитки, завдані житлу українців російськими військами, які держава обіцяє згодом компенсувати. Кожен громадянин, майно якого пошкоджене чи зруйноване, матиме цифровий, документ, що підтверджує його збитки.

Фото Pixabay

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