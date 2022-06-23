Чому працюючим військовим пенсіонерам не перерахують розмір виплат: роз'яснення ПФУ

У Пенсійному фонді України, де раніше пояснили особливості призначення пенсій за віком, дали роз'яснення положень законодавства стосовно пенсій військовим.

Зокрема, у фонді відповіли на запитання, чи буде перераховано пенсію військовому пенсіонеру, який вийшов на пенсію у 2018 році та продовжує працювати.

«Пенсійне забезпечення військовослужбовців визначається з урахуванням набутої вислуги років та грошового забезпечення, визначеного за останньою посадою на момент звільнення зі служби. Законодавством, що регулює питання пенсійного забезпечення колишніх військовослужбовців, не передбачено перерахунку пенсій з урахуванням страхового стажу, набутого після звільнення зі служби», — зазначили у ПФУ та додали, що розмір таких пенсій не залежить від тривалості страхового стажу.

Періоди роботи в цивільних організаціях зараховуються до страхового стажу під час призначення пенсії за віком згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». А зазначене питання регулюється Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (зі змінами).

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада України підтримала закон щодо удосконалення порядку виплати воєнних пенсій — люди матимуть змогу самостійно обирати банк для отримання виплат, і це не обов'язково має бути «Ощадбанк».

Фото Pixabay

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