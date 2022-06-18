Працювати доведеться до 2025 року: у ПФУ розкрили особливості призначення пенсій за віком

Незважаючи на війну, українці, які досягли у 2022 році віку 60 років, мають право на призначення пенсії за віком. Але тільки за однієї важливої ​​умови: якщо вони мають не менше 29 років страхового стажу.

Таке роз'яснення надали у Пенсійному фонді України.

За відсутності необхідного страхового стажу пенсія за віком може бути призначена пізніше (наприклад, якщо особа продовжить працювати та набуде необхідних 29 років страхового стажу), або у 2025 році після досягнення віку 63 років за наявності страхового стажу не менше 22 років.

Наявність страхового стажу, що дає право призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку.



Страховий стаж після 01 січня 2004 року обчислюється територіальними органами Фонду за даними, що містяться у реєстрі застрахованих осіб, а за періоди до 01 січня 2004 року — на підставі трудової книги та інших документів.

Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була надана для оцифрування трудова книжка). Якщо ж за даними реєстру застрахованих осіб стажу недостатньо, для призначення пенсії необхідно подати заяву та додаткові документи.

В умовах військового стану в органах Фонду було впроваджено екстериторіальний принцип обслуговування громадян: заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру обраного Головного управління Фонду. Є також можливість подання заяви про призначення пенсії та необхідних документів в електронній формі через веб-портал електронних послуг Фонду (portal.pfu.gov.ua) з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Нагадаємо, раніше старший науковий співробітник Інституту демографії Лідія Ткаченко пояснила, чому майбутні три підвищення пенсій до кінця року, зокрема й індексація виплат у липні, не зможуть покрити інфляцію воєнного часу.

Фото t. me/PensFund

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