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Суспільство та люди

«Жінка — не людина»: Арештович влип у новий секс-скандал

17:54 23 червня 2022
Арестович

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович, який нещодавно потрапив під шквал критики за свої слова про ЛГБТ-спільноту, ризикує нажити ворогів серед українок, які разом із чоловіками-військовими захищають країну.

«Жінка в армії — це просто жах. По-перше, тебе не вважають за людину насправді. По-друге, це проблеми гігієнічного характеру. Потім тебе намагаються зробити об'єктом сексуальних домагань», — сказав Арестович в ефірі проекту «Ісландія» .

«В українській армії?» — запитав його журналіст Сергій Іванов і припустив, що радника голови Офісу президента жінки-військові пошматують за такі слова.

«Ну я ж військовий», — відповів Олексій Арестович і додав, що до жінок в армії упереджене ставлення і що це тягнеться з того часу, коли представниць прекрасної половини людства не допускали на Запорізьку Січ: «Це ж історичні речі, укорінені…»

Раніше Арестович нарікав на те, що багато українців захоплюються головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, але при цьому ігнорують той факт, що верховний головнокомандувач — президент Володимир Зеленський.

Фото Олексія Арестовича із соцмереж

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