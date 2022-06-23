Ворог отримав відсіч під Лисичанськом і відступив з великими втратами, — Генштаб

Українські військові зупинили наступ ворога у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали йому втрат та змусили відступити.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, звітуючи про стан справ на фронті 23 червня, та зазначили, що для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Також ЗСУ зупинили наступальні дії ворога поблизу Борівського.

Противник основні зусилля зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, намагаючися взяти під контроль Сєвєродонецьк. Ворог закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки.

В районі Білої Гори росіяни провели розвідку боєм та продовжили наступ в районі Рай-Олександрівка. Бої тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське. Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу захопили Миколаївку.

На Слов’янському напрямку ЗСУ відбили ворожий штурм поблизу Долини та Богородичного та змусили окупантів відійти.

На Новопавлівському напрямку поблизу населеного пункту Шевченко українські військові також дали гідну відсіч ворогу, оккупанти відійшли. Противник задіяв ДРГ в районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне для виявлення слабких місць в нашій обороні. Українські військові змусили ворога відійти з великими втратами.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Спробу наступу ворога в напрямку Мар’їнки ЗСУ жорстко придушили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Раніше у Генштабі повідомляли, що ворог планує оточити українські підрозділи в районі міста Лисичанськ та блокувати основні логістичні шляхи.

Фото Генштабу ЗСУ

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