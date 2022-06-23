На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк, веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районі міста Лисичанськ та блокуванні основних логістичних шляхів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та додали, що на Сєверодонецькому напрямку ворог захопив населені пункти Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець.

За іншими напрямками ситуація на 120-ту добу спротиву широкомасштабній агресії наступна:

На Слов’янському напрямку ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ, перемістив в район Ізюму до двох танкових підрозділів. Окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосередив на недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. На Миколаївському напрямку у подальшому не виключаються спроби ведення штурмових дій в напрямках Киселівка — Посад-Покровське та Олександрівка — Лупареве з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

На Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії у напрямках населених пунктів Золоте та Вовчоярівка, намагаються оволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут — Лисичанськ.

Разом з тим в американськомий Інститут вивчення війни (ISW) не виключають, що найбличжими часом ворог зможе захопити Лисичанськ та навряд чи йому швидко опанувати район Сєвєродонецьк-Лисичанськ.

Фото ISW

На Волинському та Поліському напрямках, у період 22 червня — 1 липня 2022 року в Гомельській області, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання збройних сил республіки білорусь. Під час нього планується відпрацювати питання призову військовозобов’язаних запасу.

«В рамках заходів бойової підготовки також проводяться навчання з підрозділами сил спеціальних операцій білорусі із залученням інструкторів збройних сил російської федерації. Основна увага приділяється веденню диверсійно-розвідувальної діяльності», — додали у Генштабі.

Журналіст Білоруської служби Радіо Свобода Валерій Каліновський в інтерв'ю «НВ» з приводу активності на білорусько-українському кордоні розповів, що путін продовжує тиснути на лукашенка, щоб той ввів в Україну війська, але останній пручається. На його переконання, загострилася не стільки сама ситуація, скільки риторика, яка «йде далі у бік ескалації»: «Поки що на словах, заявах, але продовжуються й якісь конкретні дії щодо зміцнення білоруських сил біля кордонів з Україною.

Він впевнений, що неодноразові заяви лукашенка з приводу західної України, яку начебто треба буде захищати від Польщі, є схемою, яку в білорусі пропрацювали для «якогось виправдання». А ось заява про те, що мінськ відповість, якщо з України стрілятимуть по Мозирському нафтопереробному заводу, пролунала вперше. «Це дуже важко коментувати з точки зору здорового глузду. Перекручене, фальшиве, все говориться на користь його розуміння, його бачення та бачення путіна. Тобто багато він наговорив, але ці два моменти викликають дійсно занепокоєння. Такого раніше не було», — сказав журналіст.

Тим часом керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що наразі загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає. За його словами, по сусідству з Україною тривають військові збори, навчання та заходи зі зміцнення кордону, які на даному етапі не спрямовані на проведення бойових дій проти України.

Також у Генштабі назвали втрати ворога станом на ранок 23 червня.

Нагадаємо, що напередодні у Херсонській області невідомі підірвали автомобіль Юрія Турульова — колишнього керівника місцевої автостанції, який перейшов на бік окупантів. Він отримав легкі поранення.

Фото Генштабу ЗСУ

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