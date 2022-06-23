Питання з індексацією пенсій у липні вирішено остаточно: у Мінфіні зробили заяву

В Україні, де 1 липня очікується планове збільшення прожиткового мінімуму, у тому числі й для тих, хто втратив працездатність, індексацію виплат ніхто не скасовував.

«Виплата пенсій буде продовжуватися. Це наш основний та ключовий пріоритет. Щодня ми робимо все необхідне для того, щоб першочергові виплати — це пенсійні та соціальні — було здійснено. Немає підстав вважати, що це не буде зроблено. Я хочу, щоб усі не турбувалися з цього приводу. Ми зараз шукаємо всі можливості для того, щоб забезпечити необхідним обсягом коштів необхідні виплати з державного бюджету», — цитує міністра фінансів Сергія Марченка «Слово і діло».

Раніше у ПФУ повідомляли, що до кінця поточного року заплановано кілька етапів підвищення пенсійних виплат для низки категорій пенсіонерів — у липні, жовтні та грудні.

Фото Pixabay

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