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«Перемога, на яку Україна чекала 120 днів і 30 років»: Зеленський про кандидатство країни в ЄС

8:18 24 червня 2022
Президент Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі перемогою, на яку чекали 120 днів і 30 років.

Про це він написав у своєму Instagram .

«Щойно отримали кандидатство. Це перемога! Чекали 120 днів та 30 років. А потім переможемо ворога і відпочиватимемо. А може спочатку відбудуємо Україну, а потім уже відпочинемо. А може, навіть переможемо, відбудуємо, вступимо до ЄС і потім відпочиватимемо. А може, й не відпочиватимемо. Хоча ні, діти образяться. Але точно переможемо!» , — наголосив глава держави.

А у зверненні до учасників саміту Євросоюзу Володимир Зеленський назвав рішення ЄС щодо надання Україні статусу кандидата одним із найважливіших для України за всі 30 років незалежності.

«Це рішення — не тільки для України. Це найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз, якраз у наш час і саме в таких умовах, коли російська війна відчуває нашу здатність зберегти свободу та єдність», — заявив голова. Української держави.

Також президент запевнив, що Україна здатна стати повноправним членом Європейського Союзу, і прапор ЄС замайорить у всіх деокупованих від російських загарбників українських містах.

«Я вірю, що прапор Євросоюзу буде в кожному українському місті, яке ще належить звільнити від окупації російською федерацією. Український та європейський прапори будуть разом і тоді, коли ми відбудовуватимемо нашу державу після цієї війни», — наголосив Зеленський.

«Майбутнє України — в ЄС», — додав він.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський запевнив, що наша країна крок за кроком робить все, щоб ні в кого не було сумнівів, що держава заслуговує на кандидатство в члени Євросоюзу.

Фото Офісу президента

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