«Шкода, що більше не побачуся з батьками»: ексфутболіст збірної України зарікся повертатися до Росії
Колишній футболіст київського «Динамо» та збірної України Артем Яшкін, який народився в росії, розповів, що не збирається повертатися на батьківщину. Також колишній підопічний Валерія Лобановського, син якого служить в українській армії, шкодує, що, швидше за все, більше ніколи не побачиться з батьками, які мешкають у рф.
«Повертатися до Росії? А навіщо? Дуже шкода, що з батьками я так більше вже не побачусь. Ось це шкода, — розповів 47-річний Артем Яшкін в інтерв'ю YouTube-каналу SportArena. — Я туди точно не поїду. А з ними можу зустрітися лише за кордоном, якщо ухвалять якийсь закон, або коли мені 60 виповниться. Якщо їх якось можна витягти…
Але вони також не поїдуть. Вони «приросли», у них дача. У них усе там. Я намагався зробити мамі посвідку на проживання в Україні, але саме почався ковід, і всі інстанції закрилися. Документи лежать. У росії мене більше ніхто не побачить".
Також Артем Яшкін, батьки якого були вчителями, вважає, що не варто дивуватися з того, що в росії стільки зомбованих людей.
«Я приїжджав до Росії до батьків, коли вже жив в Україні, а там скрізь — путін, путін, путін, путін, — сказав футболіст. — Один статистик порахував, що 400 разів на день на одному каналі вимовляється прізвище «путін». То він дівчинку підняв на руки, то літаком кудись полетів, то ще щось. А після цього про Україну, що вона г*вно. З 2000 року пішла ось ця вся фігня. 20 з лишком років люди зомбуються так, що жах.
Як розумна людина може повірити, що путін відправив в Україну війська, щоб захистити російськомовне населення? Йому взагалі на людей нас*ати, а вони вірять. Це треба бути або безглуздим, або зомбі, або повним патріотом від слова «ідіот».
Нагадаємо, що триразовий чемпіон та дворазовий володар Кубка України Артем Яшкін народився у Вологді, грав у росії за «Шинник» та «Уралан». Після переходу до київського «Динамо» півзахисник прийняв українське громадянство та провів 8 матчів у футболці збірної нашої країни. Також футболіст встиг пограти за корейський «Пучхон», в'єтнамську «Дельту», київський «Арсенал», одеський «Чорноморець», латвійські «Дінабург» та «Даугаву».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної Росії Ігор Денисов різко засудив вторгнення в Україну.
Фото ФК «Динамо», ffu.ua295
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