«Шкода, що більше не побачуся з батьками»: ексфутболіст збірної України зарікся повертатися до Росії

Колишній футболіст київського «Динамо» та збірної України Артем Яшкін, який народився в росії, розповів, що не збирається повертатися на батьківщину. Також колишній підопічний Валерія Лобановського, син якого служить в українській армії, шкодує, що, швидше за все, більше ніколи не побачиться з батьками, які мешкають у рф.

«Повертатися до Росії? А навіщо? Дуже шкода, що з батьками я так більше вже не побачусь. Ось це шкода, — розповів 47-річний Артем Яшкін в інтерв'ю YouTube-каналу SportArena. — Я туди точно не поїду. А з ними можу зустрітися лише за кордоном, якщо ухвалять якийсь закон, або коли мені 60 виповниться. Якщо їх якось можна витягти…

Але вони також не поїдуть. Вони «приросли», у них дача. У них усе там. Я намагався зробити мамі посвідку на проживання в Україні, але саме почався ковід, і всі інстанції закрилися. Документи лежать. У росії мене більше ніхто не побачить".

Також Артем Яшкін, батьки якого були вчителями, вважає, що не варто дивуватися з того, що в росії стільки зомбованих людей.

«Я приїжджав до Росії до батьків, коли вже жив в Україні, а там скрізь — путін, путін, путін, путін, — сказав футболіст. — Один статистик порахував, що 400 разів на день на одному каналі вимовляється прізвище «путін». То він дівчинку підняв на руки, то літаком кудись полетів, то ще щось. А після цього про Україну, що вона г*вно. З 2000 року пішла ось ця вся фігня. 20 з лишком років люди зомбуються так, що жах.

Як розумна людина може повірити, що путін відправив в Україну війська, щоб захистити російськомовне населення? Йому взагалі на людей нас*ати, а вони вірять. Це треба бути або безглуздим, або зомбі, або повним патріотом від слова «ідіот».

Нагадаємо, що триразовий чемпіон та дворазовий володар Кубка України Артем Яшкін народився у Вологді, грав у росії за «Шинник» та «Уралан». Після переходу до київського «Динамо» півзахисник прийняв українське громадянство та провів 8 матчів у футболці збірної нашої країни. Також футболіст встиг пограти за корейський «Пучхон», в'єтнамську «Дельту», київський «Арсенал», одеський «Чорноморець», латвійські «Дінабург» та «Даугаву».

Артем Яшкін провів у футболці збірної України вісім матчів

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної Росії Ігор Денисов різко засудив вторгнення в Україну.

Фото ФК «Динамо», ffu.ua

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