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Україна

Оточення та «зради» не буде: українські захисники залишають Сєвєродонецьк

9:42 24 червня 2022
На площі Сєверодонецька

Збройним силам України доведеться відійти від Сєвєродонецька, оскільки на розбитих позиціях збільшується кількість загиблих.

Про це написав у своєму Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Доведеться відводити наших військових, але ми про це говорили — не треба розганяти зраду, ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не залишить їх в оточенні. Зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих позиціях заради того, щоб там просто перебувати, немає сенсу» , — заявив він.

За словами голови ОВА, інфраструктура міста повністю знищена, пошкоджено чи зруйновано 90% будинків.

Крім того, в ефірі телеканалу ДІМ Гайдай підтвердив, що рішення про відведення бійців ЗСУ та Нацгвардії вже ухвалено.

«Вони вже отримали команду відходити на нові позиції, в нові укріплені райони. І звідти вже нормально і повноцінно вести бойові дії. І відповідно, завдавати шкоди ворогові», — сказав він.

Водночас військовий експерт Дмитро Снігірьов в ефірі національного телемарафону розкритикував голову Луганської ОВУ, вказавши, що Генеральний штаб про ухвалення рішення відступити від Сєвєродонецька не повідомляв.

Нагадаємо, що за експертами з Інституту вивчення війни, окупація міста не стане важливим поворотним моментом у війні. ЗСУ виконали основне завдання у боях — виснажили ресурси ворога, не дозволяючи йому зосередитися на вигідніших напрямках наступу. Через що російським фашистам не вистачить сил прямо штурмувати Слов'янськ.

За даними Міноборони, ЗСУ зараз здійснюють маневрену оборону на Донбасі, оскільки у ворога вогнева перевага. Українські захисники роблять все, щоб не допустити оточення російськими силами, зокрема, успішно відбивають атаку ворожих ДРГ.

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