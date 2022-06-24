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Україна

ЗСУ розбили диверсійну групу ворога і зупинили наступ на одному з напрямків, — Генштаб

8:51 24 червня 2022
Світанок на передовій

Розпочалася вже 121-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню, яка ознаменувалася, зокрема, успіхами у боротьбі з ворожими ДРГ.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Глухів та Манухівка Сумської області, на Харківському — завдавав артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева. Там же значно активізувалася діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

Епіцентром боїв, як і раніше, залишається Донбас. Так, на Слов’янському напрямку із артилерії ворог обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна, на Сєвєродонецькому напрямку — використав усю наявну наземну зброю (танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію) для завдання ударів по Лисичанську, Сєвєродонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці, Спірному та Берестовому. А по Лисичанську та Борівському було завдано ще й авіаударів. Тривають бої за Сєвєродонецьк.

Окупанти намагаються наступати у районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії тривають. А ось спроба прориву ворога в районі Борівського наші воїни успішно зупинили.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського, аби покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль шляхи сполучень.

Проте на Новопавлівському напрямку ворог українські захисники виявили і відбили атаку ворожих ДРГ, їх залишки у паніці втекли.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ завдали удару по скупченні ворога на Південнобузькому напрямку, а на тимчасово окупованих територіях успішно діють українські партизани.

Нагадаємо, напередодні у Міноборони закликали не повідомляти деталі тактичних дій ЗСУ по звільненню захоплених ворогом територій.

Фото Генштабу ЗСУ

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