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Спорт

Дорогуща вілла та шикарна яхта: Мессі у тісній компанії відзначає 35-річчя на Ібіці (відео)

14:32 24 червня 2022
Ліонель Мессі з дружиною

Легендарному футболісту «ПСЖ» та збірної Аргентини Ліонелю Мессі, син якого вразив неймовірним дриблінгом та влучанням у «дев'ятку», 24 червня виповнилося 35 років.

Свій день народження найкращий бомбардир в історії «Барселони» та національної команди відзначає на дорогущій віллі на Ібіці сім'ями з колишнім одноклубником Сеском Фабрегасом (у футболістів по троє дітей). Зірки футболу прибули на місце відпочинку приватним літаком, орендувавши розкішний особняк Villa de Sa Ferradura вартістю 300 тисяч євро на тиждень. Цю віллу на березі Середземного моря збудували у 70-х роках минулого століття. Вона має шість спалень, тренажерний зал та відкритий басейн, довжиною понад 20 метрів. За комфортом гостей стежать понад 20 людей.

Також Мессі і компанія орендують за 10 тисяч євро на день шикарну 25-метрову яхту Shalimar II.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі за роки кар'єри завоював безліч трофеїв. Досить згадати, що аргентинець — 7-разовий володар «Золотого м'яча», 4-разовий переможець Ліги чемпіонів, 10-разовий чемпіон Іспанії, 7-разовий володар Кубка країни та переможець Кубка Америки. А скільки його голів стали справжніми шедеврами?..

Відео найкращих голів Ліонеля Мессі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліонель Мессі увійшов до числа головних багатіїв світового спорту.

Фото Instagram, As

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