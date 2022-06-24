Кремль тиражує план капітуляції України: блогер про те, чому наша війна має йти до переможного кінця

Політолог Олег Постернак висловився про нове вкидання російської пропаганди про так зване «мирне врегулювання»

«Ще один кейс, як РФ працює в полі західної громадської думки. Продовжується вкидання вигідних Кремлю матеріалів, які сприяють маніпулюванню громадян наших союзників. Робиться це завдяки інфільтрації своїх журналістів, скуповуванню західних експертів та створенню інформаційних майданчиків для трансляції меседжів РФ», — пише політолог. своєму Facebook.

«В американському консервативному журналі «The National Interest» 18 червня військовим експертом Девідом Пайном був опублікований сумбурний і вельми дивний проект можливої мирної угоди України та РФ, що складається з 15 пунктів і який, мовляв, може бути укладений за посередництва Франції, Німеччини, Італії, Туреччини та Ізраїлю.

Є думка, що це саме той план, який у квітні надіслала РФ Зеленському і який він вирішив згорнути у трубочку і благополучно забути.

Фактично це план капітуляції України, тому виглядає абсолютно неможливим та нереальним на нинішньому етапі і впевнений, що й у майбутньому.

Однак, його зухвалі і навіть кумедні пункти вимагають розгляду для розуміння лінії поведінки ворога. І щоб переконатися, чому наша війна має йти до переможного кінця з метою коригування його політичних позицій.

Основні положення плану:

1. Україна змінить Конституцію та закріпить нейтралітет. Її незалежність, нейтралітет, національний суверенітет та територіальна цілісність гарантуватимуться постійними членами Ради Безпеки ООН за умови дотримання Україною умов мирної угоди.

2. Україна визнає анексію Росії Криму у 2014 році та відмовляється від усіх намірів повернути його силою чи іншим чином.

3. Росія виводить всі свої збройні сили на позиції до вторгнення, у тому числі з Харківської, Запорізької та Херсонської областей, але за винятком Донбасу, де нову лінію зіткнення між Росією та Україною буде переглянуто до лінії контролю у тому вигляді, в якому вона буде існувати на час початку виконання договору.

4. До вересня 2022 року на всій території Луганської та Донецької області під контролем ООН проходить референдум про те, чи бажають громадяни цих територій стати незалежними чи повернутися під контроль України. Якщо більшість громадян проголосують за те, щоб залишитися у складі України, Донбас підлягає постійної демілітаризації з виведенням усіх російських та українських військ. До конституції України також мають бути внесені поправки, які гарантують права російськомовних меншин. Якщо Донбас проголосує інакше, всі українські війська мають бути виведені. Російські війська можуть залишитися лише на запрошення проксі-влади квазідержавних республік.

5. Росія підтримає заявку України на вступ до Євросоюзу.

6. Україна назавжди призупинить усі зв'язки з НАТО, включаючи програми обміну військових інструкторів, спільних військових навчань, а також всі постачання зброї НАТО, крім стрілецької. Крім того, Україна заборонить розміщення військ чи баз НАТО на своїй території. Україна також погоджується припинити своє членство у програмі НАТО «Партнерство заради миру» та розірвати угоду про стратегічне партнерство зі США від листопада 2021 року.

7. Україна скоротить свої сухопутні війська не більше ніж до 150 000 військовослужбовців діючої армії та до 100 000 військовослужбовців у резерві.

8. Україна погоджується знищити весь арсенал ударних систем під контролем Росії. Україні забороняється розробляти чи купувати будь-яку із цих прямо заборонених систем зброї. Україні забороняється розробляти зброю масового знищення, включаючи ядерну, біологічну чи хімічну зброю.

9. Усі військовополонені, біженці та будь-які цивільні особи, які перебувають у полоні, будуть повернуті до своїх країн з дотриманням положень Женевської конвенції.

10. Жодна із сторін не виплачуватиме компенсації та не буде міжнародних трибуналів з військових злочинів.

11. Сполучені Штати та Європейський Союз погодяться надати великомасштабну економічну допомогу процесу відновлення України.

12. Повноцінні дипломатичні відносини між Росією та Україною, а також між Росією та всіма країнами НАТО будуть відновлені після підписання угоди.

13. Після виконання обома сторонами цієї мирної угоди всі економічні санкції, введені проти Росії після вторгнення, повинні бути негайно скасовані, а будь-які державні та приватні російські фінансові та економічні активи, які були захоплені, будуть повернуті їх власникам. За умови дотримання Росією його умов, обидві сторони погоджуються нормалізувати торговельні відносини протягом дванадцяти місяців після підписання цієї угоди.

14. Сполучені Штати та НАТО нададуть письмові гарантії того, що НАТО ніколи не буде розширюватися на схід за рахунок колишніх радянських республік або вздовж кордонів Росії (тобто Фінляндії). В обмін на ці гарантії Росія погодиться на вступ Швеції до НАТО, а також будь-якої іншої європейської країни, яка не межує з Росією та бажає приєднатися до альянсу.

15. Росія та НАТО погоджуються розпочати переговори про включення Росії до архітектури безпеки Європи, продовження Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності та проведення переговорів щодо угоди, що доповнює договір про звичайні збройні сили в Європі.

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Нагадаю, дуже часто цей журнал звинувачувався в публікаціях проросійських замовних матеріалів. Журналіст Джеймс Кірчик ще у 2016 році стверджував, що журнал «The National Interest» є симпатиком Кремля.

Свого часу в цьому журналі було розміщено заклик до України погодитися на купівлю російської вакцини Супутник V «заради порятунку людей». У 2017 році журнал опублікував мерзенне інтерв'ю Лаврова, яке містило російські пропагандистські тези.

Цитати журналу за 2020 рік свідчили про апокаліптичні прогнози для України в умовах пандемії.

6 квітня 2021 р. у журналі виходить стаття «Чому Україна при Зеленському ставатиме все більш автократичною?» українського політолога Михайла Погребинського, в якій пишеться про нібито гоніння на православну церкву в Україні (звісно ж йшлося про Московський патріархат). Нагадаю, Погребинського звинувачують у співпраці з РФ.

Зараз саме на цей план масово посилаються всі російські провідні інтернет-видання та телеграм-смітники, що явно свідчить про планомірну інформаційну операцію Кремля для обробки громадської думки країн Заходу, та й створення ілюзії рамки вигідного для РФ розвитку ситуації в українсько-російській війні. хоч це й суперечить реальному театру бойових дій".

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