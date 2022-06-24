Війна навчанню не перешкода: стало відомо, як працюватимуть школи в Україні у новому навчальному році

В українських школах новий навчальний рік планують розпочати традиційно з 1 вересня і учні зможуть повернутися за парти, якщо це дозволить ситуація з безпекою в регіоні.

Про це розповів заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко під час брифінгу .

За його словами, для того, щоб уроки проводилися переважно в офлайн-режимі, навчальні заклади повинні відповідати необхідним вимогам.

Так, до початку навчального року у кожному навчальному закладі мають бути визначені та позначені шляхи евакуації, а також обладнані укриття із запасами води та медикаментів.

Наразі тривають тренування з приводу дій у разі оголошення повітряної тривоги.

«У разі повітряної тривоги освітній процес планується переривати і, наскільки можна, повністю або частково продовжувати в укритті», — пояснив Тимошенко.

Чиновник додав, що учні та студенти, які навчалися у закладах, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території або ж були пошкоджені чи зруйновані російськими загарбниками, зможуть продовжити навчання в тих же закладах дистанційно або в інших навчальних закладах на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, наразі педагоги в Україні зіткнулися з проблемою невиплати їм зарплати — це стосується тих, хто залишив рідний регіон, рятуючись від війни.

Фото school16.poltava.ua/

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