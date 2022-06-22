За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, з 24 лютого до 20 червня він отримав майже триста звернень щодо невиплати заробітної плати. З них більшість — щодо невиплати коштів вчителям. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

«Найбільше таких звернень ми отримали з областей, де частина територій тимчасово окупована, або де ведуться бойові дії, а також зі столиці. Донецька область — 33, Харківська — 30, місто Київ — 29, Херсонська — 27, Луганська — 17. Також маємо 56 звернень щодо примусу до відпусток без збереження заробітної плати. Найбільша кількість звернень щодо цієї проблеми до нас надійшла з міста Києва — 7, Дніпропетровської та Полтавської — 5 та Донецької областей — 4 звернення. А 119 ми отримали через месенджери у соціальних мережах, з них 72 повідомлення щодо порушення прав виплати заробітної плати працівникам закладів освіти і 47 повідомлень про примус до відпустки за власний рахунок. Частина педагогів бояться навіть подавати офіційне звернення через значний тиск, погрози про звільнення, тимчасове призупинення трудового договору тощо. Багато повідомлень про примус до відпустки надходить від педагогічних працівників, які знаходяться за кордоном або стали внутрішньо переміщеними особами. Частину примушують повернутися для заповнення класного журналу, зокрема на тимчасово окуповані території та в зону бойових дій, у разі відмови — примушують написати заяву на відпустку за власний рахунок, тимчасово розривають трудові договори або примушують до звільнення за власним бажанням. Органи влади на місцях аргументують такі свої дії нестачею коштів для виплати заробітної плати або економією коштів місцевих бюджетів. Але кошти на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти надходять».

Складніша, за словами омбудсмена, ситуація із заробітною платою працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти, оскільки вони фінансуються переважно за кошти місцевих бюджетів.



«Тут все залежить від наповнення місцевого бюджету, наявності в ньому коштів, а також — від рішень місцевої влади. Тому звертаюсь до органів державної влади з проханням дозволити брати відпустку або її частину, за погодженням керівника закладу, без урахування щорічного графіка відпусток на 2022 рік, з урахуванням фінансових можливостей закладу та виробничої необхідності. Це має сприяти зменшенню примусу до відпусток без збереження заробітної плати, а отже, принаймні зберегти заробітну плату педагогічним працівникам. Крім того, подано звернення до Сергія Шкарлета, міністра освіти й науки України, та Сергія Марченка, міністра фінансів України».

Додамо, що на початку червня народна депутатка від «Слуги народу» Юлія Гришина повідомила, що гроші вчителям для виплат зарплати є.

«Освітня субвенція фінансується у повному обсязі. Щодо надбавок, які виплачуються з місцевих бюджетів, — ситуація в регіонах різна. На тимчасово окупованих територіях, де на освітян здійснюється тиск, вчителі переводяться на простій з рівнем заробітної плати не менше двох третин», — написала у соцмережі Гришина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кабмін обмежив виплати з безробіття на час воєнного стану. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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