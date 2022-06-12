«Стриманий оптимізм»: стало відомо, чи підуть учні до школи з 1 вересня

Навчання у школах з 1 вересня можуть розпочати й в очному режимі. Але йдеться лише про ті регіони, де це буде безпечно. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко.

«Ми маємо стриманий оптимізм і хочемо, щоб з 1 вересня діти пішли офлайн до школи. Але, я наголошую, тільки там, де дозволяє безпека. Тобто там, де розриваються бомби, звичайно, навчання не буде», — пояснив Вітренко.

Він також розповів, що представниками уряду вже було проведено нараду щодо організації початку нового навчального року.

«Щодо 1 вересня, то була проведена нарада за участю прем'єр-міністра України, на якій були присутні глава МОН та представники ДСНС. Було розроблено план для того, щоб вже з 1 вересня діти пішли до школи, а студенти до університетів», — додав Вітренко.

Як писали «ФАКТИ», випускники закладів загальної середньої освіти, які перебувають за кордоном, як і їхні однолітки з тимчасово окупованих областей, не залишаться без атестатів та документів про освіту.

Як повідомляють у Міністерстві освіти і науки, школярі, які виїхали з України, можуть отримати документи про базову середню та повну загальну середню освіту в українських зарубіжних дипломатичних представниках.

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