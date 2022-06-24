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Україна

ЗСУ успішно відбили штурм Лисичанська та Мар’їнки, але ворог готує наступ на нових напрямках, — Генштаб

19:19 24 червня 2022
Працює артилерія

На 121-у добу героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню ворог посилює атаки на Донбасі. Однак, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, наші воїни відбили штурм на Мар'їнку, у напрямках Сулигівка — Вірнопілля та Дібрівне — Курулька під Слов'янськом та Миронівка — Вуглегірська ТЕС.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне та завдав авіаційного удару в районі Лисичанська. Тривали штурмові дії і в промисловій зоні Сєвєродонецька. На підступах до Лисичанська українські захисники успішно відбили штурм в районі південної околиці міста, однак ворог, за підтримки артилерії, розпочав штурмові дії у напрямку сусідньої Вовчоярівки.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка та Майорське, завдали авіаударів поблизу Яковлівки, Миколаївки і Покровського, по місту Костянтинівка було здійснено ще й ракетний удар з літаків Ту-22М3.

Тим часом на Слобожанському напрямку війська рф намагається створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ.

Таким чином, в Генштабі наразі не підтверджують інформацію про відступ ЗСУ від Сєверодонецька, що її озвучив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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