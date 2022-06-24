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Україна

Більше сотні рашистів, три танки і два «наворочені» дрони: названо втрати окупантів за добу

10:49 24 червня 2022
Момент бою

Минулої доби українські військові ліквідували більше сотні путінських військових. А лише за 4 місяці повномасштабної війни знищено 34 530 загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними відомства, минулої доби війська Росії зазнали найбільших втрат на Бахмутському і Слов'янському напрямах.

Загальні бойові втрати окупантів на 24 червня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 34530 осіб (+100 за добу), танків — 1507 (+3), бойових броньованих машин — 3637 (+5), артилерійських систем — 759 (+3), РСЗВ — 241 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 622 (+2), автомобільної техніки та автоцистерн — 2553 (+5).
Інфографіка Генштабу ЗСУ

Також у Генштабі показали, як відбувається підготовка та запуск українських ракет із ТРК «Точка-У» — чарівне видовище!

Нагадаємо, голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив про ухвалене рішення українських військових залишити Сєвєродонецьк та відійти на більш укріплені позиції.

Фото Генштабу ЗСУ

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