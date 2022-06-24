«Чекаю моменту, коли перетну кордон»: Полякова в сльозах розповіла, коли повернеться в Україну

Популярна співачка Оля Полякова, яка взяла участь у створенні хіта «Мі з України», що набирає обертів, розповіла, коли планує повернутися на Батьківщину і чим займеться найближчим часом. Артистка зізналася, що мріє якнайшвидше приїхати до Києва, у свій будинок. За кордоном зараз вона живе у своєї подруги Ніки Білоцерківської у Франції, вона перебуває в безпеці, але щодня думками зі своєю країною. Участь у міжнародних благодійних концертах Оля сприймає як ковток повітря, зустріч із рідними людьми.

«Я всіх людей почала сприймати інакше — коли зустрічаю українців у всьому світі, розумію — це не просто співвітчизники, а рідні люди! Навіть зараз дивилася наш кліп „Ми з України!“ та плакала. Так хочу обійняти всіх! Це така пронизлива робота! Всі артисти такі гарні, так добре співають і кожен передає цей біль, а ще всі несуть одне бажання — щоб усе це закінчилося. Ми зрозуміли, як сильно любимо нашу країну. Так, ми завжди знали, що живемо у чудовій країні, але не любили її так, як сьогодні. Ми ледь не втратили те, що мали й хочемо все повернути собі», — сказала Оля Полякова у програмі «Вечір з Україною».

5 липня співачка планує приїхати до Києва. Каже, її графік розписано днями. У планах виступити перед нашими захисниками, вимушеними переселенцями, записати новий альбом із українськими піснями.

«Я так хочу додому! Я давно не бачила чоловіка, і мої діти не бачили свого батька. Ніколи такої розлуки ми не мали. Мені треба дати благодійні концерти у своїй країні. Підтримати своїх людей, які лишилися. Поїду з концертами до ЗСУ, у шпиталі, до біженців. У мене розписані дати, і я дуже рада. Так цього чекаю, думаю, коли перетну кордон, сильно плакатиму», — зі сльозами на очах сказала Оля.

Раніше Оля Полякова розсекретила свій вік. Вона зізналася, що насправді їй виповнилося 43 роки.

Фото instagram.com/polyakovamusic

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